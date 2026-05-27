Пловдив вече има нова уелнес дестинация. Pulse Plovdiv официално отвори врати, надграждайки премиум фитнес, спа и уелнес концепцията на бранда и допълвайки екосистемата на Pulse с ново поколение изживяване.

Клубът впечатли гостите със своята визия, мащаб и идея, съчетаваща тренировки, релакс и грижа за здравето в едно цялостно преживяване.

Новият Pulse Plovdiv се разгръща на над 4500 кв. м., от които 1000 кв. м. са отделени за спа зона. Клубът включва тренировъчни зали от нов тип, функционални и групови занимания, CrossRX зона, термални съоръжения, ароматерапия и специално обособени зони за релакс и презареждане.

С този проект Pulse продължава стратегията си да надгражда стандартите в сектора и да развива клубове с цялостен лайфстайл подход. Само година след откриването на Pulse Grand Plovdiv брандът затвърждава присъствието си в Пловдив, като следва същата философия за съчетание между спорт, уелнес и социална среда на ново ниво. Така двата клуба на Pulse оформят модел без аналог в България.

Зад тази визия стои създателят и собственик на Pulse Паскал Дойчев, който въведе у нас модерния подход за съчетание между фитнес, спа, уелнес и социална среда в едно общо преживяване. Световната тенденция е уелнесът да бъде част от ежедневието, а не само от почивката.

„Все повече хора търсят места, които комбинират активност, релакс и възможност за пълноценна грижа за себе си, без да е необходимо да напускат града. Ние искаме да им я предоставим“, сподели Паскал Дойчев. Той добави, че фокусът е поставен върху баланса между движение, спокойствие и комфорт, като клубът може да бъде използван както за тренировки, така и като място за презареждане и социална среда.

Официалното откриване събра известни личности, партньори, общественици и представители на бизнеса, а музикалните изпълнения и специалната атмосфера превърнаха вечерта в едно от най-големите лайфстайл събития в Пловдив. Изчистена визия, внимание към детайла и изисканост следваха стила на Pulse във всеки елемент от събитието.

С новия Pulse Plovdiv брандът продължава да развива своята премиум фитнес, спа , уелнес концепция, превръщайки движението, възстановяването и грижата за себе си в естествена част от съвременния градски живот.