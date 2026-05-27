С този проект Pulse продължава да надгражда стандартите в сектора, развивайки клубове с цялостен лайфстайл подход

Пловдив вече има нова уелнес дестинация. Pulse Plovdiv официално отвори врати, надграждайки премиум фитнес, спа и уелнес концепцията на бранда и допълвайки екосистемата на Pulse с ново поколение изживяване.

Клубът впечатли гостите със своята визия, мащаб и идея, съчетаваща тренировки, релакс и грижа за здравето в едно цялостно преживяване.

Снимка: Pulse

Новият Pulse Plovdiv се разгръща на над 4500 кв. м., от които 1000 кв. м. са отделени за спа зона. Клубът включва тренировъчни зали от нов тип, функционални и групови занимания, CrossRX зона, термални съоръжения, ароматерапия и специално обособени зони за релакс и презареждане.

Снимка: Pulse

С този проект Pulse продължава стратегията си да надгражда стандартите в сектора и да развива клубове с цялостен лайфстайл подход. Само година след откриването на Pulse Grand Plovdiv брандът затвърждава присъствието си в Пловдив, като следва същата философия за съчетание между спорт, уелнес и социална среда на ново ниво. Така двата клуба на Pulse оформят модел без аналог в България.

Зад тази визия стои създателят и собственик на Pulse Паскал Дойчев, който въведе у нас модерния подход за съчетание между фитнес, спа, уелнес и социална среда в едно общо преживяване. Световната тенденция е уелнесът да бъде част от ежедневието, а не само от почивката.

Снимка: Pulse

„Все повече хора търсят места, които комбинират активност, релакс и възможност за пълноценна грижа за себе си, без да е необходимо да напускат града. Ние искаме да им я предоставим“, сподели Паскал Дойчев. Той добави, че фокусът е поставен върху баланса между движение, спокойствие и комфорт, като клубът може да бъде използван както за тренировки, така и като място за презареждане и социална среда.

Снимка: Pulse

Официалното откриване събра известни личности, партньори, общественици и представители на бизнеса, а музикалните изпълнения и специалната атмосфера превърнаха вечерта в едно от най-големите лайфстайл събития в Пловдив. Изчистена визия, внимание към детайла и изисканост следваха стила на Pulse във всеки елемент от събитието.

Снимка: Pulse

С новия Pulse Plovdiv брандът продължава да развива своята премиум фитнес, спа , уелнес концепция, превръщайки движението, възстановяването и грижата за себе си в естествена част от съвременния градски живот.

Снимка: Pulse

Специално

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking