Съвместна акция на полицията и Община Варна разкри мащабно незаконно строителство в местността „Баба Алино“, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които - многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти.

По случая има задържани и районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите.

Акция на полицията и общината разкри незаконен град край Варна

В ефира на „Здравей, България“ кметът на Варна Благомир Коцев потвърди мащаба на установеното незаконно строителство. По думите му територията обхваща около 100 декара земя, включително горски участъци, където дейността е била частично прикрита. Коцев допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставяни актове, но строителството продължавало въпреки тях.

Според общината за обекта не са издавани разрешения за строеж, а всички опити да бъдат представени документи са останали без резултат. В периода 2024-2025 г. са издавани актове за установяване на незаконно строителство и за сеч на дървета, но дейностите не били прекратени своевременно.

Кметът коментира и твърденията на инвеститора, че проектът има обществена и икономическа полза, като подчерта, че законът трябва да се спазва и подобни действия не може да бъдат толерирани. „В България има закони и те трябва да се спазват“, заяви Коцев и беше категоричен, че общината ще продължи процедурите до издаване на актове за премахване на незаконните постройки.

По думите му вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Той уточни, че крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона.

Кметът коментира и твърдения за евентуална институционална протекция, като заяви, че подобен мащаб на строителство трудно би се осъществил без „подкрепа на по-високо ниво“, като визира възможни зависимости извън местната власт.

Кметът коментира и ролята на ДАНС, като посочи, че през 2025 г. институцията е била сезирана и са ѝ предадени информация и документи, свързани със строителството и издаваните актове от общината. Той добави, че след това не са били ясни последващите действия на службата, както и че не може да коментира конкретни решения на ръководството ѝ.

Коцев каза още, че на място са били проверени основно работници, но все още няма информация за това къде се намират инвеститорите, свързани с проекта.

Темата предизвика и въпроси за статута на земята, като стана ясно, че територията няма подробен устройствен план и все още е част от горски фонд, което допълнително възпрепятства каквото и да е законно строителство.

