Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният заместник-министър проф. Петко Салчев проведоха първа работна среща с членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална многопрофилна детска болница, съобщиха от здравното ведомство.

По време на разговора Ивкова се запозна лично с представители на Съвета, сформиран от предишното ръководство на Министерството на здравеопазването. В него са включени както членове от подалия оставка ОС, така и нови експерти.

В хода на дискусията стана ясно, че предстои съставът му да бъде допълнен с представители на различни професионални общности. Целта е да се осигури възможно най-широка експертност в процеса.

„За мен и моя екип е изключително важно да работим в пълна прозрачност и диалог с гражданското общество и академичната общност. Изграждането на тази болница не е просто административен проект, а дългоочаквана национална кауза, която изисква обединяването на най-добрите експерти в държавата“, заяви по време на срещата министър Катя Ивкова и допълни, че общественият диалог е задължителна предпоставка за доброто управление на процеса.

В рамките на срещата бяха обсъдени ключовите стъпки, заложени в актуалния доклад за напредъка на обекта. Специално внимание бе отделено на обявената обществена поръчка за проектиране на бъдещата болница. Бяха повдигнати и въпросите за необходимото дофинансиране по изграждането на проекта, както и за кадровата обезпеченост на лечебното заведение. Като точка в дневния ред бе изведена и транспортната инфраструктура около прилежащия терен.

В дискусията се включи и изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД Десислава Малинова. Тя категорично подчерта, че държавната компания и Министерството на здравеопазването не гледат на проекта на парче, а работят по него в цялостната му комплексност – от инженерно-техническото планиране до бъдещото кадрово осигуряване. Малинова допълни, че вярва в диалогичността и градивния партньорски тон с представителите на Обществения съвет, тъй като изграждането на модерна детска болница е кауза с национално значение.

В заключение здравният министър препотвърди волята на институцията за навременно и качествено придвижване на всички процедури. „Наш дълг е да осигурим на българските деца модерно, безопасно и европейско здравеопазване, а това може да се случи само когато институции, експерти и общественост гледаме в една посока“, категорична беше Ивкова.

⇒ След срещата представители на Обществения съвет заявиха в публикация във Facebook, че Ивкова е потвърдила решението на служебния министър Михаил Околийски за възстановяване на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница.

"Министър Околийски издаде заповед за създаване на съвета в края на дейността си и днес се състоя първата среща на членовете на новия съвет с ръководството на Министерството и екипа на ЗИКДБ ЕАД. В момента общественият съвет се състои от 7 членове с председател доц. д-р Боряна Аврамова, началник на клиниката по детска клинична онкология и хематология в МБАл „Царица Йоанна“ и членове доц. д-р Димитър Печилков, началник на Детско инвазивно кардилогично отделение в НКБ, арх. Руси Делев, член на УС на Камарата на архитектите в България, д-р Весела Банова, председател на Сдужение „Дете и пространство“, д-р Мария Брестничка, директор „Развитие на мрежата“ в Национална мрежа за децата, Надежда Рангелова, председател на фондация „За доброто“ и Надежда Цекулова, съосновател на НГИ „За истинска детска болница“ и директор „Кампании и комуникации“ в Български хелзинкски комитет. На срещата беше постигнато съгласие, че съставът на съвета следва да се разшири с представители на медицинските структури, които се очаква да бъдат представени в НДБ, както и с допълнителна юридическа експертиза. От МЗ е отправена покана към всички членове на предходния съвет", пише в позицията на Съвета.

В текста пише още, че министър Ивкова е поставиля на обсъждане проблема, който доведе до оставката на предходния състав на съвета - създаването на възможност за предварително участие на Съвета в съгласуването на обществените поръчки по реализирането на проекта. "Според министъра, има законова възможност представители на съвета да бъдат включвани в работните групи по изготвяне на документацията за поръчките, с всички ангажименти по този процес. Директорката на ЗИКДБ ЕАД Десислава Малинова потвърди отново, че според компанията условията по обществената поръчка за проектиране и авторски надзор са законосъобразни и целесъобразни. Очаква се в близките дни Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе, след като на 18 май спря поръчката поради заведена жалба от заинтересована компания", допълват членовете на Съвета.

"Позицията на "За истинска детска болница" също не се е променила. Намираме много сериозни дефицити в обявената поръчка и заложени рискове това да се отрази както върху качеството, така и върху цената на проекта. Очакваме Министерството да формира и обяви собствена позиция по съществото на поръчката и се надяваме заявените намерения за активен диалог и прозрачност да се реализират", пише още в публикацията.

