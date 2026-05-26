Снимка: ОДМВР-Варна
-
Психолог: Възрастовата граница при употреба на наркотици пада
-
Спортни новини (26.05.2026 - обедна)
-
Седем са жертвите на рекордните горещини във Франция
-
Българите - 15% по-богати през 2025 г. спрямо година по-рано
-
Д-р Светослав Александров: В записите от „Аполо 12” няма извънземни
-
Хиляди мюсюлмани се събраха в Мека за най-свещения ден от хаджа
Те са брат и сестра, на 11 и 12 години
Полицията във Варна издирва две деца - брат и сестра, които, по данни на майката, са в неизвестност от 24 май. Жената е подала сигнала за изчезването на сина си и дъщеря си във вторник сутринта. 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са забелязани за последно в морската ни столица към 13:00 - 13:30 часа в неделя.
Момичето е с къса коса до раменете. В момента на изчезването си е било облечено с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта. Момчето е било облечено с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. Носело е черна чантичка на кръста.
Властите призозоват хората, които разполагат с информация за издирваните деца, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.
Последвайте ни