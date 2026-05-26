Новите метровлакове, които ще се движат по линии 1,2 и 4, са изключително комфортни и освен това ще бъде намален интервалът на движение с 30 секунди. Това каза изпълнителният директор на „Метрополитен” Николай Найденов.

„Подобрението на качеството на услугата ще бъде еволюционно, защото част от влаковете по тези линии нямат климатизация, те са на вентилационна уредба. А сега ще има модерна климатична система, която в зависимост от сезоните, ще предоставя чувство на комфорт на пътниците.”, увери Найденов.

По думите му включеното видеонаблюдение ще повиши сигурността и ще възпрепятства всякакви хулигански прояви. „Има и комфортни зони за велосипедисти, хора със специални потребности, майки с колички, говорим за съвсем различен вид транспорт към настоящия момент.”, подчерта Найденов.

Пускат в движение първите от общо 8 нови метровлакове в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Той допълни, че старите мотриси също ще продължат да вървят по линии 1, 2 и 4, като е предвидено в следващите 15 години да бъде подменен целият състав.

Николай Найденов каза още, че сега приоритетно се довършва линия „Иван Вазов” и след пускането й в експлоатация, ще се обърне внимание и ще се спазят сроковете и на линия „Гео Милев”.

Редактор: Цвета Лазаркова