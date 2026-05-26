За пет години България е получила 53% от цялата сума по Плана за възстановяване и устойчивост. В следващите три месеца трябва да положим усилия, за да получим останалата част от средствата. Страните в ЕС страните са получили над 70% от средствата си. Цел на кабинета е да спасим максималната сума, но и да завършим над средноевропейските стойностни. Имаме много работа в бърз и спешен порядък, ситуацията по някои проекти е критична. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг пред журналисти.

„Механизмът приключва до 31 август, всичко, което успеем да направим дотогава ще ни донесе съответните средства. Останалото ще донесе санкции за бюджета”, каза още той.

Пеканов обясни, че парите по ПВУ засягат изключително важни проекти за страната. Ако има незавършени такива до 31 август, това ще доведе до загуба на средства и ще натовари бюджета.

Забавени са някои ключови реформи – на Българския енергиен холдинг и на ВиК сектора, каза Пеканов. „Работа е вършена от различните правителства, но не са оставени работещи решения”, допълни още вицепремиерът. Към момента вървят усилия, за да бъдат решени тези въпроси", заяви той.

Други важни реформи са в сферата на правосъдието и на антикорупционните закони, те са заложени в ПВУ и са ключово очакване от ЕК към страната си, обясни Пеканов. Той каза, че Антикорупционната комисия не трябва да бъде „бухалка” и не трябва да не бъде използвана по начини, познати от миналото. Друга важна реформа засяга и контрола върху работата на главния прокурор. Тези две реформи ще се случат, заяви Пеканов и допълни, че в спешен порядък промените ще минат и на второ четене. Той подчерта, че за главния прокурор вече текат санкции.

Четръвтото плащане по ПВУ

По въпроса за четвъртото плащане по ПВУ Пеканов каза, че искането е подадено в началото на април. Крайният срок за подаване на всички документи е 5 юни. След това ЕК ще оцени какво и как е свършено от наша страна и ще изплати определена сума през юли.

При подаването на плащането са били изпълнени 19 от 25 мерки, към момента се работи да се достигне до максималния брой, за да не бъдат задържани средствата. „Това не е загуба, а задържане. България ще има период от няколко месеца, там където не е свършена работата, да бъде свършена”, каза още той.

Тези шест мерки, които не са изпълнени по четвъртото плащане засягат реформи – противодействието на корупцията, ВиК, БЕХ и избора на фонд мениджър за фонда за декарбонизация. Бавят се две инвестиции – амбулаторните грижи и подпомагане в сектор култура, обясни още той.

По отношение на законодателството за противодействие на корупцията Пеканов изрази увереност, че „нещата се случат до другата седмица” и ще може да бъде отчетена като реализирана.

По отношение на ВиК реформата той обясни, че тя е трудна и се търси възможности, работи се и с Европейската комисия. Целта е да не се увеличи цената на водата и да няма обществено напрежение.

Във връзка с реформите в БЕХ – текат активни процеси, търси се вариант, за да бъдат изпълни очаквания на ЕК за създаване на ново холдинково дружество – едноличен собственик на предприятия, свързани с въглищата. Пеканов допълни, че по тази точка има задържане на 500 млн. евро. Може да се стигне до блокиране на парите по фонда за справедлив преход - средствата от европейския бюджет от над 1 млрд.евро за преход към нисковъглеродна икономика.

Инвестициите към Министерството на културата няма да бъдат изпълнени към 5 юни – става дума за подписване и сертифициране на 460 договора, засега са подписани само 100. Създадена е организация, с която до началото на юли да бъде свършена работата, каза още Пеканов.

Петото плащане по ПВУ

Пеканово обясни още как стои въпроса и с петото плащане по ПВУ. По това плащане всички инвестиции и реформи, които трябва да бъдат направени са на 56 етапа, които трябва да бъдат отчетени към ЕК до края на август тази година. Към момента няма нито един изпълнен етап, подчерта Пеканов. Уточнени са най-проблемите проекти и се търсят варианти с ЕК.

Една от тези инвестиции е системата HEMS за спешна медицинска помощ по въздуха. Тук проблем е неизградената инфраструктура.

Друга инвестиция е за разширяване на цифровата инфраструктура – модернизиране на държавната оптична мрежа. Тук има забавяне, но към момента се работи активно, каза Пеканов.

Друг проект е за подпомагане на сектор култура - той няма да бъде отчетен към четвъртото плащане, но се работи, за да бъде отчетен в края на август.

Друг проект е информационната система за устройство на територията – намаляване на административната тежест за граждани и предприятия във връзка със строителство. Става дума за изграждане на платформа за предоставяне на услуги, свързани с разрешенията за строителство. По този въпрос има неизпълнение на дейностите, обясин Пеканов.

Редактор: Цветина Петрова