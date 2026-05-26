20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинения в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче в Благоевград през уикенда, не си спомня нищо от случилото се. Това каза директорът на ОД МВР - Благоевград старши комисар Илия Тупаров.

"Той твърди, че не си спомня нищо. Това е казал по време на беседите с психолозите. Не помни и други моменти от вечерта. Така твърди, но това тепърва ще бъде установено", подчерта Тупаров.

Той обясни, че младежите поръчали LSD преди около месец чрез приложението Telegram. "Изчакали са момент, в който майката на домакина - 16-годишното момче, да не е вкъщи, за да организират купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал около 17:30 часа и никой от жилищния блок - панелен, в който всичко се чува, не е подал сигнал, за да можем да реагираме навреме. Когато се качих в апартамента, гледката беше потресаваща", каза още старшият комисар.

Тупаров подчерта, че пострадалият младеж, който беше транспортиран в "Пирогов", се подобрява.

Четвъртият човек, който е бил на купона, си е тръгнал към 22:00 часа, но след това се е върнал. "В момента на трагедията това момче не е било там. Необяснимо е обаче защо не е подал сигнал на 112 и не е съобщил какво се случва. Това момче е интелигентно, учило е в математическа гимназия и тази година е било абитуриент. Всички те са били част от една компания и са участвали в театрална група. Това са интелигентни и умни деца", подчерта старшият комисар.

Припомняме, че в неделя непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 16-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент в благоевградския квартал "Струмско". По случая има двама задържани. Към единия от тях - 20-годишният студент, са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил през прозореца на петия етаж както загиналото момиче, така и борещото се за живота си момче. Според информацията, известна до момента, в жилището имало следи от борба.

Там са намерени и мерки и теглилки, което според разследващите означава, че домакинът на купона вероятно се е занимавал с наркоразпространение. Според информацията е имало големи количества дрога и райски газ, които вероятно са били употребени от присъствалите на партито.

