Почти месец след тежка катастрофа в Искърското дефиле родителите на загинало 18-годишно момиче подозират, че пътният инцидент може да е заради гонка. Все още не е установена и скоростта, с която се е движил автомобилът. Разследването по случая продължава.

Какво точно се е случило в нощта на 28 април, когато 18-годишната Далия се вози в колата на свой връстник? Семейството ѝ продължава да търси отговори. Катастрофата става в село Гара Лакатник. На завой автомобилът се забива в мантинела и изкъртва поне 10 метра от нея.

„Доколкото чуваме е имало гонка между тийнейджъри. Говори се в града, че моята дъщеря и момчето били в едната кола”, казва майката на жертвата - Биляна Петрова.

18-годишна загина при катастрофа на пътя Мездра-Своге

По случая се води дело в Софийската окръжна прокуратура. 18-годишният шофьор е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. „Към настоящия момент по досъдебното производство няма събрани свидетелски показания или други доказателства, сочещи, че инцидентът е възникнал вследствие на нерегламентирано състезание („гонка“) с друго моторно превозно средство”, уточняват в своя позиция от Софийската окръжна прокуратура.

Няма данни водачът да е шофирал пиян или дрогиран, твърдят от прокуратурата и посочват, че по делото се работи активно. Все още обаче не е готова експертизата, която да даде отговор за скоростта. „Доколкото разбрахме на скоростометъра показвало 45 км/ч. Колкото и да не разбирам, със скорост от 45 км/ч няма как тази кола да се вреже и детето ми да загине”, твърди почернената майка.

Активната страна в процеса е семейството на Далия, чиито родители събират относима към наказателния процес информация, твърди адвокат Любомир Таков. „Те обходиха маршрута, за да търсят камери за видеонаблюдение”, посочи юристът, който защитава семейството.

Друга въпросителна е състоянието на мантинелата. Мантинелата не е била направена правилно, твърди Боряна Петрова. Според нея Агенция „Пътна инфраструктура” има грешка със сигурност. „Тук минаващи казват, че мантинелата не е била завършена”, добавя майката на Далия.

В отговор от Пътната агенция заявиха, че мантинелите в село Гара Лакатник към момента на инцидента били изправни.

„Констатирахме липса на спирачен път. Считаме, че той е превишил позволената скорост от 50 км/ч в населено място. Съгласно последните редакции в НПК при превишение на скоростта с над 50 км/ч в населено място се презюмира евентуална умисъл”, посочи адвокат Таков.

„Защо добрите хора си отиват”, пита през сълзи майката на починалата тийнейджърка.

Обвиненият Илиян Танев е футболист на местния отбор на Своге „Спортист”. Той е с отнета книжа и под домашен арест. Защитата му засега отказва коментар.

Професионален футболен клуб „Спортист” Своге изрази дълбоката си скръб и съболезнования към семейството, близките и приятелите на 18-годишното момиче, което загуби живота си при тежкия пътен инцидент край Своге.

„Няма думи, които могат да опишат болката от една толкова ранна и нелепа загуба. В такива моменти футболът, съперничеството и ежедневните теми остават на заден план, защото преди всичко стои човешкият живот. Инцидентът е особено тежък за нашия клуб и нашата общност, тъй като в него е замесен футболист, израснал в школата на Спортист Своге и бил част от първия отбор. Това е момче, което познаваме от дете, преминало през нашия клуб, нашата съблекалня и нашето футболно семейство. Днес обаче най-важното е друго - един млад живот е прекъснат. Едно семейство е загубило своето дете. Една общност е потресена от трагедия, която не може и не бива да бъде подминавана с обикновени думи. „Спортист” Своге изразява своята искрена съпричастност към близките на загиналото момиче. Вярваме, че компетентните органи ще изяснят всички факти и обстоятелства около случилото се. В този тежък момент призоваваме за човечност, смирение и уважение към болката на семейството”, пише в позицията на клуба.