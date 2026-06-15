Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централна избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Считано от 23 юни 2026 г. Георги Хорозов е неин председател, а негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева. Секретар на ЦИК е Йорданка Ганчева, а членовете на Комисията са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Припомняме, че Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.

Редактор: Калина Петкова