ГЕРБ и "Демократична България" с остри критики към правителството заради сделката с германската компания „Райнметал”.

От двете формации заподозряха управляващите в опит за саботаж. Причината – вчера в комисия министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че България не разполага с необходимите средства, за да участва в изграждането на заводите за боеприпаси и барут съвместно с германската компания.

По думите му кабинетът „Желязков“ не е сключил договор с германския концерн, а само е подписал няколко споразумения. Според Пулев ще бъде направена пълна ревизия на параметрите на споразуменията. А новоучреденото държавно проектно дружество „Иганово“, което трябваше да строи заводите и което получи над 40 млн. евро за тази цел, ще бъде закрито. Пулев отново заяви, че Германия остава основен стратегически партньор.

Теменужка Петкова от ГЕРБ заяви: "Ние направихме най-важните стъпки, беше сключена спогодба между "Райнметал" и Министерството на икономиката. Беше получено ноу-хау за изграждане на такъв един завод. Радев, който ако си спомняте стоеше твърдо зад такава инвестиция в областта на отбраната, трябва да каже дали иска да бъде реализиран този стратегически обект или не искат. Ако този проект се провали, виновни ще са те".

Ивайло Мирчев от "Демократична България" подчерта: "Докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай. В някаква степен прилича и на саботаж".

Редактор: Цветина Петрова