"Изграждането на завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и Европейския съюз". Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

Припомняме, че вчера вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания „Райнметал“.

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Тя обясни, че за правителството на Росен Желязков тази инвестиция е била стратегическа и "смятам, че това е факт, който не може да бъде оспорен от никой". "Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната и тя да има значение не само за нашата страна, но и за сигурността в рамките на целия Европейски съюз, тази инвестиция трябва да бъде реализирана", каза още Петкова.

"Ние направихме най-важните стъпки - беше сключена спогодба между "Райнметал" и Министерството на икономиката. Бяха предприети съответните действия, беше получено ноу-хау за изграждане на такъв един завод. Всичко, което беше необходимо, беше направено в рамките на нашето правителство", заяви депутатът.

"В проектобюджета за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза много ясно сме посочили какви са нашите намерения. Ние сме предвидили средства в размер на 260 млн. евро. за дружеството, което е създадено от Министерството на икономиката и което трябва да изгради този завод и отделно сме предвидили 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал", обясни тя.

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Тя каза, че няма нищо неизгодно и не разбира какво трябва да бъде предоговорено. "Управляващите трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не. Ако този проект се провали, виновни ще бъдете те", добави още Петкова.

Ивайло Мирчев: Не трябва да гоним немски инвеститори от страната ни

"България първо изгуби много голям немски инвеститор със стотици инженери в София. Сега става ясно, че е на път да не се осъществи проектът с "Райнметал", което е изключително разочароващо, защото само преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това кой докара завода в България", каза депутатът от ДБ Ивайло Мирчев.

"Това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, нещо произведено от един завод е с готова реализация, т.е. той ще бъде изключително печеливш. Докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори. Ние смятаме за изключително неправилно от страна на правителството", изтъкна той.

"Няма никаква друга причина ние да гоним един от най-големите световни оръжейни производители, който е решил да прави завод в България. Този завод ще отиде в съседна страна много бързо, тогава, когато ние го откажем. Още повече, когато той е с гарантирана печалба. Той е с изключително важни снаряди и боеприпаси за българската армия и източния фланг на НАТО. Това в някаква степен прилича и на саботаж", допълни още Мирчев.

Редактор: Никола Тунев