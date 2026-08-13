Велико Търново е част от обиколката на чудотворната мироточива Хавайска икона на Пресвета Богородица в България.

В навечерието на Голяма Богородица – 15 август, стотици вярващи, заедно с великотърновския митрополит Григорий, свещеници от цялата епархия, кмета Даниел Панов и председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов посрещнаха образа на Божията майка.

Снимка: Община Велико Търново

Иконата бе изложена за поклонение в Катедралния храм „Рождество Богородично“, където всеки можеше да се докосне до светинята и да се помоли за здраве, благополучие, благоденствие и мир.

Патриарх Даниил благослови медици и пациенти във ВМА с Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица (СНИМКИ)

Снимка: Община Велико Търново

Хавайската икона е копие на иконата на Света Бородица Иверска, намираща се на Света гора, Атон. Историята ѝ започва през 2007 година, когато в дома на пазителя ѝ се усеща силен аромат на рози, отделя се благоуханна маслоподобна течност - миро.

Снимка: Община Велико Търново

Явлението продължава и след като иконата е пренесена в храм. След църковно изследване и наблюдение, през юни 2008 г. изображението официално е признато за чудотворно и достойно за почитание.

Редактор: Ивета Костадинова