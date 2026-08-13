Регионалният министър арх. Иван Шишков очаква обходният път на Кресна да бъде завършен до края на 2027 г. Това заяви той при съвместна инспекция на строителството с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Паралелно държавата ще ускори процедурите за магистралното трасе през Кресненското дефиле, за чието изграждане ще се разчита на средства от националния бюджет.

Обходът на Кресна е дълъг близо 4,2 км и е част от лот 3.2.2 на автомагистрала „Струма“. Строителството започна на 27 ноември миналата година. Новият път ще преминава източно от града и трябва да изведе транзитния трафик извън населеното място, като по този начин облекчи движението и повиши безопасността.

Нередности, недовършени пътни трасета и забавено строителство, отчете министър Иван Шишков

Снимка: МРРБ

„Доволен съм от напредъка, строителството се движи. Очаквам до края на другата година да бъде завършено“, заяви Шишков. По думите му към момента няма сериозни препятствия пред изпълнението на проекта и строителят работи активно.

Един от потенциалните проблеми е бил свързан с необходимостта от допълнително отчуждаване на имоти и одобряване на около километър и половина от трасето. Тази процедура вече е приключила, обясни министърът. „Единствената пречка можеше да се случи, ако не бяхме доотчуждили и не бяхме доодобрили този километър и половина“, посочи той.

Снимка: МРРБ

До края на ноември трябва да има разрешително за строежа на трасето от Русе до Бяла

По време на проверката Шишков коментира и значително по-големия проект за довършването на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле. За отчуждаването на необходимите имоти по магистралното трасе са предвидени около 230 млн. евро.

От приблизително 23-километровия участък около половината вече има одобрен подробен устройствен план. За останалата част процедурите все още трябва да бъдат приключени. Според регионалния министър държавата ще се опита да завърши отчуждаването в рамките на няколко месеца, като едновременно с това ще се работи и по одобряването на устройствените планове за останалото трасе.

„Това, което ще направим, е да завършим отчуждаването, защото първата стъпка е направена. Надявам се за няколко месеца да бъде извършено“, заяви Шишков.

Самото изграждане на магистралата през дефилето ще бъде финансирано от държавния бюджет. Министърът обясни, че първоначално за проекта са били предвидени и европейски средства, но многократното забавяне на процедурите е довело до загуба на тази възможност.

„Не може няколко пъти да се отлага този процес. Естествено, няма как европейските ни партньори да го отлагат до безкрайност“, коментира той.

Шишков отправи критики и за начина, по който проектът е бил управляван през годините. По думите му липсата на последователно политическо и експертно решение е сред основните причини за сегашното забавяне. Той определи част от действията около строителството на „Струма“ като „поредица от партизански акции“.

Регионалният министър припомни, че още през 2017 г. е взето решение за разделяне на движението в района на дефилето между две платна, а година по-късно процедурата е стигнала до съда. След това години наред не е било намерено окончателно решение за довършването на магистралата.

Сега намерението на държавата е различните етапи – проектиране, отчуждаване и строителство – да вървят максимално паралелно, за да бъде компенсирано натрупаното забавяне.

Шишков подчерта и необходимостта инфраструктурното развитие да бъде съчетано с опазването на околната среда. „Не казвам, че трябва да унищожаваме природата, но нека се съобразяваме и с нас. За това сме тук рамо до рамо, за да можем да гарантираме, че строежите и гората по никакъв начин няма да ощетят нашата природа“, каза министърът. В инспекцията участваха още областният управител Васил Трендафилов и народните представители д-р Александър Попов, Георги Кунчев и Рашко Динков.

Строи се източно от Кресненското дефиле. Когато то стане готово, Кресненското дефиле ще се преустрои в еднопосочно трасе към Кулата. На по-късен етап след ОВОС и допълнителни процедури ще започне да се работи и за втора лента извън дефилето.

Редактор: Цветина Петкова