До края на ноември трябва да бъде издадено разрешително за строеж на Лот 1 - трасето от Русе до Бяла, от бъдещата автомагистрала между Русе и Велико Търново. До края на годината ще бъдат разплатени поне 300 милиона лева по първия и втория лот.

Това стана ясно по време на инспекция за напредъка на строителните дейности в участък от 8 километра от обхода на Бяла, предаде БГНЕС.

Добрата новина е че вече може да започне изграждането на 20 метра висок насип с льосоцимент в участък от обхода на Бяла, съобщиха от АПИ. Друго предизвикателство по проекта са археологическите проучавания на обекти по част от трасето.

Предвижда се цялата магистрала да бъде завършена най-късно през 2029 година.

"Новата магистрала и моста ще имат ключово значение за икономическото развитие на региона след приемането ни в Еврозоната", заяви областният управител Драгомир Драганов.

Колкото до изплащаните обезщетения Драганов сподели, че в землището на община Русе цената на декар стига до 7000 – 8000 лева.

Това, което трябва да се случи, е до 2029 година най-късно проектът за магистрала Русе – Велико Търново да бъде реализиран. Трябва да се действа бързо, препоръча от своя страна ръководителят на Представителството на ЕК у нас Йорданка Чобанова.

Тя отбеляза стратегическото значение на проекта за България, но също така и за Европа.

"Той свързва Балтийско, през Черно море до Егейско море. Този проект ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората и ще адресира и много важен въпрос, свързан с обезлюдяването, който ще направи Северна България по-добър притегателен център за инвестиции и за работни места“, каза още Чобанова. Тя отбеляза още, че след присъединяването на България към Европейския съюз, благодарение на кохезионната политика в страната са изгардени 375 км. пътна инфраструктура, а други над 1700 са реабилитирани.

