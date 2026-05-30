Партия „Възраждане” внася сигнал в прокуратурата заради манипулирани данни за финансовото състояние на държавата. Според политическата формация, инфлацията у нас не е отговаряла на критериите за влизане в еврозоната, а вчера стана ясно, че има и свръхдефицит. Ето защо партията ще поиска прокуратурата да разследва длъжностни и документни престъпления, както и безстопанственост. За целта ще приложат и доклада, изготвен от БНБ преди повече от 2 години.



„Ще настояваме за разследване на действията на предходното редовно правителство, правителствата преди него, които работеха с т.нар. „координационен център”, на действията и бездействията на Българската народна банка и на Националния статистически институт. Ние настояваме и прокуратурата, впоследствие и съдът, да установят има ли виновни за тези мащабни престъпления по служба, причинили огромни щети за целия български народ”, заяви Петър Петров, зам.-председател на „Възраждане”.

