БГНЕС, архив
Манолев и семейстото му бяха санкционирани за корупция от Държавния департамент преди 5 години
САЩ са вдигнали наложените ограничения срещу бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев. Това написа самият той във Facebook.
Манолев и семейстото му бяха санкционирани за корупция от Държавния департамент преди 5 години, като им беше забранено влизането на територията на САЩ. Санкцията срещу него не беше по закона Магнитски, който предвижда значително по-тежки ограничения.
"Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ и всички санкции спрямо мен са премахнати. Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано", написа във Facebook.Редактор: Никола Тунев
