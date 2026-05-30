Любимите ми животни са конят и вълкът. Във воя на вълка има нещо невероятно. Това споделя скулптора Борис Сариков, който е обикол света, живял е в САЩ и се връща в България.

Днес той живее в село Малево, а в част от дома си е направил работилница.

Той създава творбите си от предмети, които никой не желае и са продукти на нашия свят. „Аз успявам да видя в тези неща втори живот и да покажа, че светът е много интересен, трябва само да можеш да видиш красивото”, казва скулпторът.

Сариков разказа повече за своя живот и за пътя към изкуството в предаването „Събуди се”. В щатите той получава признание, но една сутрин просто решава да се върне в България - "там, откъдето съм тръгнал".

Сариков вярва, че човек "трябва да прави нещо за хората около себе си, да загърбиш егото си и да направиш нещо за друг". Той е успял да направи паметник на Атанас Аролски.

