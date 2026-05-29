Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Ормузкият проток трябва да бъде незабавно отворен, без такси и за неограничен трафик в двете посоки, заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social

Той добави, че Иран също така трябва незабавно да премахне „всички останали мини“, които по думите му няма да са много, тъй като САЩ вече са премахнали много от тях.

„Корабите, блокирани в протока от нашата невероятна и безпрецедентна военноморска блокада, която сега ще бъде вдигната, могат да започнат процеса на „връщане у дома“! Кажете ЗДРАВЕЙТЕ на своите съпруги, съпрузи, родители и семейства от мен, вашия любим президент!“, написа още Тръмп.

Според американския президент обогатения ядрен материал, който той често нарича „ядрен прах“ и който според него „е затрупан дълбоко под земята под на практика срутили се планини в следствие на нашата мощна атака с бомбардировачи Б2 преди 11 месеца“, ще бъде изкопан от САЩ в тясно сътрудничество с Ислямската република и Международната агенция за атомна енергия, и ще бъде „УНИЩОЖЕН“. Тръмп добави, че САЩ, „заедно с Китай, са единствената страна, разполагаща със способностите да направи това.

„Няма да има разплащания на пари до ново нареждане. Бяха договорени и други въпроси, значително по-маловажни. Сега ще имам среща в Оперативната зала, за да взема окончателно решение“, заяви в заключение Тръмп.

Иран разглежда коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможно споразумение с Техеран като „смесица от истина и лъжа“ - както по отношение на Ормузкия проток, така и на иранската ядрена програма, предаде иранската осведомителна агенция "Фарс", позовавайки се на информирани източници.

"Тръмп заяви, че Иран е длъжен да отвори Ормузкия проток без такси, докато такава клауза не фигурира в текста на споразумението", казват тези източници, цитирани и от "Франс прес". В него не присъства и въпросът за унищожаването на иранските ядрени материали, допълват те.

Техеран настоява също за "незабавното изплащане на 12 милиарда долара замразени ирански авоари" и казва, че "докато изплащането не бъде извършено, Иран няма да премине към следващия етап от преговорите", обясняват източниците, подчертавайки, че изпитват "пълно недоверие към САЩ".

По отношение на Ливан те повтарят искането на Иран за "пълно прекратяване на огъня, в съответствие с исканията на "Хизбула", и предупреждават, "че всяко нарушаване на ангажиментите ще предизвика незабавни ответни действия".

Подготвяният меморандум за разбирателство между Иран и САЩ все още се намира в последните етапи на ратификация в Иран и към момента не е взето окончателно решение, казват източниците, цитирани от "Ройтерс".

