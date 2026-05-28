Министерството на правосъдието на САЩ е започнало разследване дали писателката Джийн Карол, която твърди, че Доналд Тръмп я е нападнал сексуално в гардеробната на Bergdorf Goodman преди около 30 години – е дала неверни показания по време на гражданското дело срещу републиканския президент. Това съобщи човек, запознат със случая, пожелал анонимност.

Разследването за лъжесвидетелстване се води от федералната прокуратура в Чикаго. Изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш не участва в случая заради предишната си работа като личен адвокат на Тръмп, посочва източникът. Адвокатите на Карол не са отговорили веднага на запитванията за коментар на "Associated Press" в четвъртък.

Това е поредното от серия разследвания, които Министерството на правосъдието при администрацията на Тръмп е започнало срещу хора, възприемани като противници на президента.

