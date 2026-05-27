Френският президент Емаюел Макрон посрещна българския премиер Румен Радев по време на посещението му в Париж. 

В публикация във Facebook Макрон написа:  „Радвам се да приема Румен Радев, министър-председател на България. Отбрана и сигурност, енергетика, конкурентоспособност – укрепваме нашето партньорство и работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа“.

Днес беше първото посещение на Румен Радев в Париж, след като пое поста министър-председател. Той беше посрещнат във френската столица с почетен шпалир от гвардейци.

Почти два часа продължи работният обяд между двамата държавници в Елисейския дворец. В центъра на разговорите бяха сигурността на Европа, войната в Украйна, енергийната независимост и модернизацията на българската армия.

Редактор: Дарина Методиева

