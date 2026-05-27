Снимка: Правителствена пресслужба
Почти два часа продължи работният обяд между двамата държавници в Елисейския дворец
Френският президент Емаюел Макрон посрещна българския премиер Румен Радев по време на посещението му в Париж.
В публикация във Facebook Макрон написа: „Радвам се да приема Румен Радев, министър-председател на България. Отбрана и сигурност, енергетика, конкурентоспособност – укрепваме нашето партньорство и работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа“.
Heureux de recevoir Roumen Radev, Premier ministre de Bulgarie.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2026
Défense et sécurité, énergie, compétitivité, nous renforçons notre partenariat et œuvrons ensemble à une Europe plus souveraine et plus unie. pic.twitter.com/vopGVOFs0z
Днес беше първото посещение на Румен Радев в Париж, след като пое поста министър-председател. Той беше посрещнат във френската столица с почетен шпалир от гвардейци.
Почти два часа продължи работният обяд между двамата държавници в Елисейския дворец. В центъра на разговорите бяха сигурността на Европа, войната в Украйна, енергийната независимост и модернизацията на българската армия.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни