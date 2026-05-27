Канадските власти обявиха временни ограничения за влизане в страната на хора, пребиваващи в три африкански държави, във връзка с разпространението на ебола. Подобни мерки обсъждат и Бахамските острови.

Според решението на правителството в Отава за срок от 90 дни ще бъде ограничен достъпът на жители на Демократична република Конго, Уганда и Южен Судан. Целта е да се предотврати евентуално пренасяне на вируса и да се ограничи рискът от разпространение на заразата на канадска територия.

Броят на смъртните случаи заради ебола расте

Мерките идват на фона на нарастващото безпокойство около новото разпространение на ебола в Централна Африка. Световната здравна организация вече предупреди, че рискът щамът Бундибугьо да се превърне в мащабна национална епидемия в Демократична република Конго е „много висок“.

СЗО официално обяви епидемия в Конго, а в Уганда беше въведено извънредно положение с международно значение заради опасенията от трансгранично разпространение на заболяването.

Редактор: Цветина Петкова