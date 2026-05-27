Първа копка на 40 километра от магистралата между Русе и Велико Търново, в участъка от дунавския град до Бяла. Те са само част от цялото 130-километрово трасе, което трябва да свърже „Дунав мост” с Централна България.

Не е ясно обаче кога автомагистралата ще бъде напълно завършена.

На място ще отиде и регионалният министър Иван Шишков. От министерството отбелязват, че в момента пътят Русе - Бяла е един от най-натоварените и с висока концентрация на тежки пътни инциденти. С новото трасе броят на катастрофите по направлението ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места.

