Проблемът с наркотичните зависимости в Благоевград е огромен. Това важи за цялата страна. В Благоевград има много училища и два университета, това е съвкупност от млади хора на различни възрасти. Дилърите на наркотици са безмилостни, използват се всякакви възможни методи, за да се стига до все по-малки деца. Това каза Магдалена Рахова - началник на Общинския съвет по наркотични зависимости в Благоевград, в "Интервюто на Новините на NOVA".

"Имали сме случаи на деца на 10-11-годишна възраст, която употребяват наркотици", каза още тя. И подчерта, че трябва сериозно да се говори с децата какво представляват наркотиците и какво причиняват те. Според нея дори малките в детските градини трябва да бъдат образовани по тези въпроси.

По думите на Рахова трябва да има добър контакт между учениците – учителите – родителите. Според нея има деца, които се чувстват самотни и не могат да разговарят с близките по проблемите, които ги вълнуват. Рахова каза, че децата не трябва да чувстват липса на любов и внимание, също така подчерта, че не се допуска агресия между самите тях. По нейни думи самите деца трябва да осъзнаят нуждата от това да живеят без насилие и без дрога.

