Олекотяване на учебните програми, усилване на междупредметните връзки, намаляване на образователните неравенства, развитие на професионалното обучение и ангажиране на семействата в образователния процес бяха част от темите на срещата между министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и директора на дирекция „Образование и умения“ в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и създател на международното изследване PISA д-р Андреас Шлайхер.

Сред акцентите бяха и предстоящите реформи в образованието, насочени към развитие на уменията, както и продължаващо сътрудничество между МОН и Организацията.

Привличането на родителите като активен съюзник в образователния процес е ключов приоритет за МОН. „Трябва да направим семейството от клиент в партньор на образователната система. Да върнем доверието и разбиването, че образованието е обща мисия“, посочи Вълчев. Той подчерта, че МОН вече работи по конкретни мерки и политики за промяна на учебното съдържание и за модернизиране на системата. Сред основните приоритети бе посочено развитието на професионалното образование. „По време на прехода професионалното образование пострада най-много в определени сегменти“, каза министърът. Той обясни, че в някои области като икономика и архитектура и строителство професионалното обучение поддържа високо ниво, но в други области е имало отстъпление, което сега трябва да се преодолее. Министърът акцентира и върху необходимостта учениците да виждат по-ясно връзката между знанията и реалния живот чрез засилване на междупредметните връзки и по-практическа насоченост на обучението. Заедно с това бе поставен акцент на важността от вливането на млади учители в системата, които да се учат от по-опитните, но да допринасят с вдъхновение и отдаденост на професията.

Андреас Шлайхер също изтъкна, че ангажираността на родителите е от фундаментално значение за образованието на учениците. Той посочи, че в изследванията PISA през 2018 и 2022 г. се наблюдава спад на тази съпричастност на родителите в България. По думите му важно значение има и ангажираността на работодателите за развитие на професионалното образование, което е едно от предизвикателствата за нашата страна. Той представи възможността България да се включи в проучване на ОИСР за работната сила, което изследва уменията на възрастните.

Д-р Шлайхер оцени високо усилията на България и подчерта, че присъединяването на страната към ОИСР в областта на образованието е преминало изключително успешно. Той отбеляза, че българските ученици успешно възпроизвеждат знания, но системата трябва да поставя още по-силен акцент върху практическото им приложение. Създателят на PISA открои и положителна тенденция за повишаване на удовлетвореността на учителите в България от работата им. Той поздрави МОН за политиката за повишаване на доходите на преподавателите, но изтъкна, че тя не е водещият фактор за привлекателността на професията. По думите му тя е свързана на първо място с качеството на отношенията с родителите, след това на комуникацията с директора и работната среда, която той създава и на трето място – с това как се оценява трудът на учителя.

По-рано днес Софийският университет „Св. Климент Охридски“ удостои Андреас Шлайхер с почетното звание „доктор хонорис кауза“ за приноса му към развитието на съвременното образование и образователните политики. „Да бъда отличен от най-стария и най-престижен университет в България и една от ключовите интелектуални и културни институции в тази част на света е сред най-големите почести, които човек може да получи“, заяви Шлайхер в словото си пред академичната общност. Той подчерта, че предизвикателството пред образованието днес е да съхрани и развива човешките способности в ерата на изкуствения интелект.

„Преди 1100 години България се превърна в център, от който славянската писменост и култура се разпространиха по света“, каза още Андреас Шлайхер и отбеляза, че днес обществата трябва да изграждат и защитават способностите, които правят хората хора. По думите му светът вече не възнаграждава единствено натрупването на знания, а способността хората да прилагат наученото, да различават правилното от погрешното и да се справят със сложността на съвременния свят.

Редактор: Цветина Петрова