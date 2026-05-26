Снимка: iStock
-
Спортни новини (26.05.2026 - обедна)
-
Седем са жертвите на рекордните горещини във Франция
-
Българите - 15% по-богати през 2025 г. спрямо година по-рано
-
Д-р Светослав Александров: В записите от „Аполо 12” няма извънземни
-
Хиляди мюсюлмани се събраха в Мека за най-свещения ден от хаджа
-
Експерти: Проблемът с наркотиците е институционално неглижиран
Бояна Караджова обясни, че самотата и тревожността при децата се задълбочава
Когато едно дете умира от наркотици, обществото веднага започва да търси виновни. Въпросът е как обаче се стига до това едно дете да има нужда да бяга от реалността по този начин. А това е темата за самотата, тревожността и колко е трудно на децата да казват, че страдат. А този проблем е постоянен и се задълбочава. Това каза психологът Бояна Караджова в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Ден на траур в Благоевград, след като момиче почина пред жилищен блок в града
По нейни думи причините за употребата на наркотици са много, като главните са това, което се случва в дигиталното свръхобщуване и в същото време емоционалната самота вътре в децата. Също така трябва да се отбележи, че родителите са много заети, но децата имат нужда от тях, да споделят, ако страдат и имат нужда от помощ, допълни психологът.
Опасни вещества на един клик: Онлайн достъпът до наркотици застрашава все повече деца
Според нея в съвременния свят има и мода при употребата, но също така дрогата е и леснодостъпна. „Всички знаят за това – от учители до власти – знаят кои са дилърите и къде са те”, допълни експертът. И подчерта, че употребата на наркотици сега е много по-широко разпространена от употребата на алкохол. А възрастовата граница пада – от 15-16-годишна възраст на 11-12.
Когато дизайнерската дрога замести детството (ВИДЕО)
Караджова каза, че за съжаление в България има само два центъра за лечение на зависимости при непълнолетни. Тя посочи, че може да се помогне на деца, които употребяват и злоупотребяват с дрога. И допълни, че наркотиците могат да бъдат пагубни за едно дете. Експертът подчерта, че развита психоза може да се лекува.
Дрогата и децата - ролите на държавата и семейството
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни