Когато едно дете умира от наркотици, обществото веднага започва да търси виновни. Въпросът е как обаче се стига до това едно дете да има нужда да бяга от реалността по този начин. А това е темата за самотата, тревожността и колко е трудно на децата да казват, че страдат. А този проблем е постоянен и се задълбочава. Това каза психологът Бояна Караджова в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

По нейни думи причините за употребата на наркотици са много, като главните са това, което се случва в дигиталното свръхобщуване и в същото време емоционалната самота вътре в децата. Също така трябва да се отбележи, че родителите са много заети, но децата имат нужда от тях, да споделят, ако страдат и имат нужда от помощ, допълни психологът.

Според нея в съвременния свят има и мода при употребата, но също така дрогата е и леснодостъпна. „Всички знаят за това – от учители до власти – знаят кои са дилърите и къде са те”, допълни експертът. И подчерта, че употребата на наркотици сега е много по-широко разпространена от употребата на алкохол. А възрастовата граница пада – от 15-16-годишна възраст на 11-12.

Караджова каза, че за съжаление в България има само два центъра за лечение на зависимости при непълнолетни. Тя посочи, че може да се помогне на деца, които употребяват и злоупотребяват с дрога. И допълни, че наркотиците могат да бъдат пагубни за едно дете. Експертът подчерта, че развита психоза може да се лекува.

Редактор: Цветина Петрова