-
Хиляди мюсюлмани се събраха в Мека за най-свещения ден от хаджа
-
Експерти: Проблемът с наркотиците е институционално неглижиран
-
Омбудсманът настоява за изцяло нов закон за противообществените прояви на деца
-
„Чувството е неописуемо - виждаш целия свят в краката си“: Говори алпинистът Георги Колевичин, покорил Еверест
-
Започна ремонт на основния път от Враца до Видин, има обходни маршрути
-
Почина „последният колос" на джаза - саксофонистът Сони Ролинс
Предстои момчето да бъде прегледано от медицински екипи
Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха за NOVA хора, участвали в издирването му.
За кореспондента на БТА в Кюстендил кметът на с. Соволяно Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Соволяно и Скриняно, край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ.
Снимка: Елица Иванова, кореспондент на БТА в Кюстендил
Припомняме, че той е бил видян за последно около 21:00 часа в понеделник около черешарниците край село Скриняно. Оттогава беше и в неизвестност. Властите реагирали незабавно и веднага започнало издирването на момчето. Отзовали са се от "Гранична полиция", както и служители на полицията, които не са прекъсвали търсенето през цялата изминала нощ. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова и доброволци да се включат в издирването.
Момчето е добре, вероятно е дехидратирано, но предстои да бъде прегледано от медицински екипи, каза Илиев за БТА. Според информацията петгодишното дете е с аутизъм и се губи за втори път.
Издирват с кучета, термокамери и дронове дете със Синдром на Даун (ВИДЕО+СНИМКА)
По информация на NOVA детето не говори, което можеше да затрудни евентуално подаване на знак, ако около него има хора, които го издирват. В акцията се включиха и дронове. Районът, който се претърсваше, обхващаше местностите около селата Скриняно, Соволяно и Шишковци.
Последвайте ни