Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете. Маурисио е намерен жив и здрав, съобщиха за NOVA хора, участвали в издирването му.

За кореспондента на БТА в Кюстендил кметът на с. Соволяно Пламен Илиев разказа, че момчето е открито между селата Соволяно и Скриняно, край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ.

Снимка: Елица Иванова, кореспондент на БТА в Кюстендил

Припомняме, че той е бил видян за последно около 21:00 часа в понеделник около черешарниците край село Скриняно. Оттогава беше и в неизвестност. Властите реагирали незабавно и веднага започнало издирването на момчето. Отзовали са се от "Гранична полиция", както и служители на полицията, които не са прекъсвали търсенето през цялата изминала нощ. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова и доброволци да се включат в издирването.

Момчето е добре, вероятно е дехидратирано, но предстои да бъде прегледано от медицински екипи, каза Илиев за БТА. Според информацията петгодишното дете е с аутизъм и се губи за втори път.

По информация на NOVA детето не говори, което можеше да затрудни евентуално подаване на знак, ако около него има хора, които го издирват. В акцията се включиха и дронове. Районът, който се претърсваше, обхващаше местностите около селата Скриняно, Соволяно и Шишковци.