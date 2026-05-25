Комисията за защита на конкуренцията започна проверки срещу две големи търговски вериги заради съмнения за нелоялни практики спрямо производители и доставчици н храни. Според данните част от производителите може да са принуждавани да продават стоките си на много ниски цени. Темата коментираха председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски, Андрей Велчев от сдружение „За достъпна и качествена храна” и икономистът Никола Филипов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Пейо Майорски трудният достъп на производителите до големите търговски вериги е сред основните причини за високите цени на храните. „За потребителите това е обществена тайна. За да може един производител да достигне до дадена търговска верига, процесът е изключително труден. Ако се улесни достъпът и се намалят веригите на доставки, това би довело до по-ниски цени и по-естествена конкуренция”, заяви той. По думите му равнопоставената конкуренция между производителите би дала възможност на потребителите да избират по-качествени продукти на по-добри цени.

От своя страна Андрей Велчев коментира, че КЗК е закъсняла с активните действия срещу евентуални нарушения в сектора. „Малко сме озадачени, че Комисията толкова дълго време се занимаваше със секторни анализи и чак сега влиза в своята роля. Тя имаше инструменти да санкционира монополни положения още по-рано”, каза Велчев.

Той припомни и случаи с доказани нарушения при хранителни продукти, при които според него наложените санкции са били твърде ниски. По думите му политическата нестабилност в страната също може да е причина за забавените действия на регулатора. „Виждаме, че КЗК започна да действа по-активно сега, когато темата за цените и храните стана приоритет и на изпълнителната власт”, допълни той.

Икономистът Никола Филипов защити необходимостта от секторни анализи, за да се установят проблемите по цялата верига на доставки. „Нормално е да се направи анализ, за да се види къде са аномалиите и какви мерки трябва да бъдат предприети. Позитивно е, че се работи в тази посока. Предстои да видим дали действията ще доведат до конкретни резултати”, посочи Филипов. Според него има сериозна разлика между цените, на които производителите доставят стоките си, и крайните цени в магазините. „Себестойността, на която доставям на веригите, е значително по-ниска от цената, на която продуктите се продават. Инфлацията в немалка степен се генерира именно от търговските вериги”, каза той.

