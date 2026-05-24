В празничното изнесено студио на NOVA пред Националната библиотека в София за 24 май гост беше Къци Вапцаров. Той разказа за новата си книга със стихове "Цвете мое". Тя е писана в продължение на 40 години, като в нея има творения от студентските му години, докато играе в театъра в Габрово и други периоди от живота на телевизионния водещ.

"В нея има и тъжни, и философски стихове, също така има и обърнати към Бога. В края на живота си искам да обърна внимание на душата си. Тя е най-важна. Един ден като си тръгваме ще си вземем нея с нас, а не материалното", сподели той.

Той говори и за ролята на децата в живота ни. "За мен най-хубавото нещо в този живот е да се върнеш към детството си. Да бъдеш необременен и да се радваш на живота. Когато имаш детско очакване към живот, вселената ще ти отвърне със същото. Децата са най-великата терапия”, отбеляза той.

