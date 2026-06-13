Лятото е едва в началото си, а все повече българи избират не море, не планина, а концерт. Изборът в Европа е голям - "Металика", Бад Бъни, Питбул, Хари Стайлс. Как да стигнем до първия ред и на каква цена? Разговор с меломан №1 в България - Антония Сарафова.

Тя е готова да стане по тъмно, да чака цял ден на асфалта и да премине през няколко рунда битки с хиляди други фенове. Всичко това с една цел - първи ред. "Сега когато взеха да ми стават много популярни видеата, започвам да си давам сметка колко е откачено", казва Антония.

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След десетки концерти и десетки борби за първи ред - Антония от Бургас решава да сподели в социалните мрежи каква е тайната да си буквално на сантиметри от любимия ти певец.

"Бях на Хари Стайлс, Били Айлиш, Сабрина Карпентър и Ед Шийрън два пъти. На Тейлър Суифт почти отидох. Аз бях на отменените концерти, които бяха в Виена заради терористичната атака", споделя тя.

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Борбата за първи ред започва още със запазването на билети. "В деня, в който купуваш билетите, трябва да влезеш поне 30-40 минути по-рано в сайта, за да изчакаш да ти се появи един бутон. След това стоиш на една друга виртуална опашка, колкото по-рано го натиснеш този бутон, толкова по-напред си в виртуалната опашка. Вече рано или късно, като се пусне системата, нещата са на живот и смърт", разказва Антония.

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