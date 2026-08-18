Властите не действат активно по повод нацистките прояви, случващото се сега е временно раздвижване. Но е истина, че вината не е само на МВР, тъй като превантивната дейност, за да бъдат предотвратени убийства, като това в Пловдив, е комплексна. Тя трябва да включва работа на социалните служби, образователното министерство, а МВР трябва да се намеси, когато другите дейности не дават резултат. Това каза криминалналистът Иван Славов в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той беше категоричен, че наличието на хора с девиации показва липса на възпитателни мерки в семейната среда, на реално наблюдение на младите хора, което трябва да се извършва в училище. По негови думи сигналите, които тези младежи са подавали за тяхното поведение, са можели да бъдат хванати по-рано, но това не се е случило.

По отношение на организацията „Кръв и чест” и задържаните по случая Славов каза, че „единственият, който може да носи отговорност, е съдържателят на клуба, който е предоставил терен за извършване на сбирките и е участвал в тях”. „Всички останали имат косвено отношение по случая. Единственото извършено престъпление на този клуб е че в него се е разпространявала такава идеология. Кой е разпространителят? Този, който държи клуба и го организира”, каза още експертът.

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Славов каза, че „когато демокрацията куца в едно общество, държавността я няма” идеологии като нацистката процъфтяват. Той посочи, че вината е в цялото в общество - пасивното отношение на хората, когато стават свидетели на негативни прояви и не се намесват; училището, в което учителите не са достатъчно подготвени да водят тематични беседи с децата. Савов каза още, че девиантното поведение може да бъдат установени в училище, но това зависи от екипа, който работи там.

Савов обясни, че чувството за безнаказаност води до такива тежки престъпления. Според него задържаните за убийството на Георги Кузев „нямаха нито капка разкаяние в погледа си, а това показва, че те са радикализирани”. „Разликата в мисленето на тези млади хора и терористите от „Ал Кайда” е във вида на идеологията, но разсъждават по един и същи начин. Това вече са изпуснати души, хора, които е трябвало много по-рано да бъдат установени и да бъде работено с тях”, обясни още криминалистът.

Савов посочи още, че в онлайн пространството контролът върху разпространяването на вредна идеология е много труден, тъй като има затворени групи, локални сървъри, криптирани разговори, които дават възможност на комуникацията да не бъде обществено достъпна. Той обаче подчерта, че преди контрола върху онлайн пространството, трябва да се огледаме в реалността около нас и да предприемем нужните мерки.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова