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Коментар на Юлияна Дончева, Вергиния Накова и Александър Андреев
В средата на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха бизнес дамата Юлияна Дончева, предприемачът Вергиния Накова и юристът Александър Андреев.
Новината, че тленните останки на цар Самуил най-после могат да се върнат в България за часове измести фокуса от историческата справедливост и отвори фронт за политическо съревнование. Остана ли нещо, което ни обединява като общество? Този въпрос обсъдиха седмичните коментатори в първата дискусия в студиото.
Докато светът гърми за бума на AI, той е неизвестна територия за над половината българи - къде сме ние в дебата за контрола на изкуствения интелект беше темата на втората дискусия.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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