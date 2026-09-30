Децата отново са в класните стаи и детските градини и само няколко седмици след безгрижното лято ежедневието им рязко се променя - по-малко часове навън, по-близък контакт с другите деца, нов режим на сън и хранене. А с първите хладни дни идва и сезонът на хремата, кашлицата и вирусите.

И точно сега е моментът да си напомним, че грижата за детския имунитет не започва с първата хрема. Тя е част от малките неща, които правим всеки ден - от това какво слагаме в чинията, през съня и движението, до миенето на ръцете. Началото на есента е добър повод да им обърнем малко повече внимание.

Грижата за имунитета започва от храната

Няма „суперхрани“, които магически да направят детето по-устойчиво на вирусите. Много по-важно е храненето му да е пълноценно и разнообразно, а в менюто редовно да има плодове и зеленчуци, месо, риба, яйца, млечни продукти и ядки. Плодовете и зеленчуците осигуряват антиоксиданти като витамините C, E и A и флавоноиди. Месото и морските дарове са добър източник на цинк, а рибата и ядките - на полезни омега мастни киселини. Витамин D, който също е важен за нормалното функциониране на имунната система, можем да си набавим и чрез храната - най-вече от мазните риби, яйцата и някои млечни продукти. Всеки родител на злоядо дете знае колко добре звучи всичко това на теория и колко различно може да изглежда вечер на масата. Важното е да предлагаме разнообразие, без всяко хранене да се превръща в битка.

Студеното време не е причина да останем вкъщи

Ясно е, че с първите по-студени дни часовете навън намаляват за сметка на тези пред телевизора, компютъра или телефона вкъщи. Но есента и зимата съвсем не означават край на разходките, игрите и спорта. Напротив, движението и времето навън остават важна част от здравословното ежедневие на децата. Разходка в парка, колело, футбол с приятели или любимата тренировка са чудесен начин да ги измъкнем от затворените пространства и от екраните. И не е нужно движението да се превръща в още една задача в и без това претрупания детски график. Най-добрият спорт е този, на който детето отива с желание - независимо дали е тенис, плуване, футбол, танци или просто гоненица с приятели в парка.

А добрият сън? Не го подценявайте

След по-свободния летен режим септември ни връща към ранното ставане, училището, домашните, тренировките и онова познато вечерно „само още пет минути“ пред екрана. А достатъчният сън е особено важен за децата - не само, за да бъдат отпочинали на следващия ден, но и за растежа, развитието и нормалното функциониране на имунната им система. Затова с началото на учебната година е добре постепенно да върнем и по-спокойния вечерен режим. Постоянният час за лягане, времето без телефони и таблети преди сън и достатъчната почивка могат да помогнат на децата по-лесно да се адаптират към ритъма на учебната година.

Понякога най-простите неща работят най-добре

„Изми ли си ръцете?“ вероятно е сред най-често повтаряните родителски реплики и има защо. Редовното миене на ръцете е един от най-важните хигиенни навици, които трябва да изградим у децата. Към него можем да добавим редовното проветряване, повече време на открито и доколкото е възможно, избягването на близък контакт с болни хора. Все малки и съвсем обикновени неща, които лесно могат да станат част от ежедневието, без да превръщаме сезона на вирусите в сезон на постоянна тревога.

Кога има място за допълнителна подкрепа?

Храненето, сънят и движението остават основата. Но с идването на студените месеци и сезона на настинките много родители търсят и допълнителна подкрепа за детския имунитет. Една от добре познатите съставки в продуктите за имунна подкрепа са бета-глюканите и ако досега не сте чували много за тях, всъщност те са естествени вещества, които се срещат в някои видове гъби, дрожди и зърнени култури. Те подпомагат работата на имунните клетки и способността им да разпознават и реагират на различни причинители на инфекции.

Бета-глюкан, извлечен от гъба кладница, е и основна съставка на Stamatin Kids - детски сироп с три вкуса, създаден специално да подпомага имунитета и защитните сили на детския организъм. Продуктът има собствено клинично проучване, подходящ е за деца над 1 година и не съдържа подсладители, консерванти, оцветители и глутен.

Stamatin Kids подобрява имунния отговор за бързо справяне с вируси и бактерии, подпомага възстановяването при настинки и спомага за формиране на естествена защита. Действието му е доказано чрез клинично проучване, проведено в Словакия. По време на приема и три месеца след това 89% от децата, участвали в проучването, не са развили респираторни инфекции.

А най-добрият навик? Личният пример

Може би това е и най-лесното нещо за забравяне. Децата много повече гледат какво правим, отколкото слушат какво им казваме. Когато разходката или спортът са приятно семейно занимание, когато и ние оставяме телефона и излизаме навън, а плодовете и зеленчуците са на масата за всички, здравословните навици постепенно се превръщат просто в... навици. Не в поредното правило, което детето трябва да спазва. Няма магическа рецепта за есен и зима без нито една хрема. Но пълноценното хранене, движението, времето сред природата и здравият сън са най-важните фактори, върху която да градим здравословното ежедневие на децата. Така че има много какво да направим в подкрепа на детския организъм. И може би началото на новата учебна година е най-добрият момент да започнем – не когато се появи първата хрема, а малко преди нея.

Stamatin Kids е хранителна добавка. Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

Да не се превишава препоръчваната дневна доза от 5ml веднъж дневно преди хранене при деца от 1 до 3 години и 5мл два пъти дневно преди хранене при деца над 3-годишна възраст за 1 - 3 месеца. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. Номер и дата на вписване по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните [за Stamatin Kids Круша БАБХ № ЦУ2000002/31.07.2020; Stamatin Kids Ябълка БАБХ №ЦУ2000003/31.07.2020, за Stamatin Kids Череша БАБХ № ЦУ2000004/01.08.2020].“

Редактор: Никола Тунев