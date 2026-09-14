В свят, в който цветът е основен елемент на себеизразяване и естетика, KRAFT Paints представя новия каталог 747 Discover Collection – съвременен инструмент за цветове, който съчетава елегантността с глобалното естетическо възприятие.

Със 747 внимателно подбрани нюанса, колекцията е създадена, за да вдъхновява и подкрепя архитекти, инженери, интериорни дизайнери, професионалисти, както и частни лица, които желаят да превърнат идеите си в реалност. Това е цялостно цветово изживяване, което улеснява творческия процес и прави избора на идеалния нюанс по-лесен и по-сигурен от всякога.

747 Discover Collection е организирана в четири основни цветови категории за още по-лесна навигация и избор:

• Off-Whites: с по-големи цветови мостри за по-точно възприемане на нюанса.

• Greys & Neutrals: съвременни неутрални и бежово-сиви нюанси, които са силна тенденция на пазара.

• Naturals: естествени, земни тонове, вдъхновени от природата.

• Brights: по-наситени, живи опции за динамични пространства и отличителни приложения.

Независимо дали става въпрос за интериорни или екстериорни пространства, за вечно елегантен резултат или за по-модерно и дръзко естетическо предложение, новият каталог функционира като пълен творчески пътеводител, който вдъхновява от пръв поглед. Той е проектиран да придружава всеки етап от избора на цвят, предлагайки яснота, прецизност и преди всичко вдъхновение, превръщайки процеса в по-приятно и творческо изживяване. По този начин всеки може лесно да открие нюансите, които се съчетават идеално с пространството, и да даде форма на всяка естетическа идея – от най-простата до най-експресивната.

Колекцията е създадена с цел да направи избора на цвят по-лесен, по-директен и същевременно по-вдъхновяващ. Чрез внимателно подбрана палитра от нюанси всеки може да преведе своите идеи в цялостни „цветови светове“, които отговарят на всеки тип жилище, професионално пространство или творчески проект. Всеки нюанс се превръща в инструмент за изразяване, който допринася за оформянето на пространства с баланс, характер и индивидуалност, подчертавайки личния стил и уникалната естетическа идентичност на всяко място.