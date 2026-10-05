Над 200 междублокови пространства в София са възложени за облагородяване от Столичната община от началото на 2024 г. Проектите се реализират поетапно, като част от тях вече са завършени, по други текат строителни дейности, а за останалите предстоят необходимите процедури. Това обяви столичният кмет Васил Терзиев.

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Снимка: Столичната община

При приключването на всички обекти столичани ще разполагат с над 3300 нови регламентирани паркоместа. Предвижда се засаждането на повече от 500 дървета и близо 10 000 декоративни храста.

„Промяната в София се реализира както в големите инфраструктурни проекти, така и в местата, през които преминаваме всеки ден, излизайки от домовете си. Затова през последните три години облагородяваме междублоковите пространства с много по-сериозно темпо“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му целта е да се осигурят по-добра среда, подреденост и удобство за гражданите. Облагородяването включва изграждане и обновяване на настилки, оформяне на паркоместа и зелени площи, както и засаждане на нова растителност.

Снимка: Столичната община

Редактор: Габриела Павлова