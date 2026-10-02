Столичната община кани всички граждани, институции, организации и бизнеси да се присъединят към Есенното почистване на града на 10, 11 и 17 октомври. Инициативата дава възможност всеки да избере как да помогне - като посочи междублоково пространство, градинка, парк или друга споделена зона в своя квартал, която да бъде почистена, или да се присъедини към отбора за почистването на езерата на Южен парк.

Общината ще осигури чували, ръкавици и извозване на събраните отпадъци, а за дейностите около езерата на терен ще има необходимите инструменти и техника.

“Понякога промяната започва с нещо съвсем просто – да отделим няколко часа и да се погрижим за мястото около нас. Затова и тази есен Столичната община кани софиянци да се включат в почистването” сподели Васил Терзиев, кмет на София.

♦ Почистване в кварталите

„Пролетното почистване показа какво може да се постигне, когато граждани и институции работят рамо до рамо. На 28 и 29 март над 1000 доброволци се включиха на близо 60 локации в София и събраха над 200 тона отпадъци. След края на кампанията нови доброволчески групи организираха още почиствания в различни квартали и така облагородиха десетки други места в града”, сподели д-р Павлин Коджахристов, Директор на Столичния инспекторат.

След успешното пролетно почистване инициативата продължава и през есента. В кварталите всеки съсед, етажна собственост или общност може да поеме инициативата за почистване на избрана локация - градинка, детска площадка, алея или друго споделено пространство. На официалния уебсайт на кампанията местните координатори могат лесно да регистрират своята точка и да поканят съседи и приятели. Гражданите, които искат да помогнат в своя район, могат да отворят интерактивната карта на сайта, да открият най-близката вече регистрирана локация и да се присъединят към екипа на терен. Столичният инспекторат ще предостави чували и ръкавици за всички пунктове и ще организира своевременното извозване на отпадъците след акциите.

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♦ Почистване на езерата на Южен парк

Паралелно с кварталните акции правим и следващата крачка към възстановяването на езерата на Южен парк. След като общинските екипи приключиха с машинното почистване на първите три езера, проектът продължава с поетапното възстановяване на езерата „Панорама“, „Патешка приказка“ („Осморката“), „Езерото с папурите“ и „Безименно 6“.

Именно в този етап е предвидено и включването на доброволци. На 10, 11 и 17 октомври те ще могат да помогнат с дейности по почистването и облагородяването на подходите и бреговете на езерата, включително събиране на отпадъци и премахване на растителност в определените от координаторите зони.

„Най-накрая дойде моментът, в който можем да поканим хората да се включат в почистването в Южния парк. Вече няколко месеца работим по възстановяването на езерната каскада и приключихме с първите три езера, но сега имаме нужда от още ръце на терен, за да продължим напред. За следващите обекти първо трябва да осигурим проходимост за техниката. Затова очакваме всички, които нямат търпение да ловят риба в езерата, първо да дойдат и да хванат ножиците. Продължаваме заедно!“, заяви столичният зам.-кмет по екология инж. Николай Неделков.

Доброволците ще работят с ръчни инструменти, а общинските екипи ще бъдат на терен с необходимата техника за дейностите, които изискват специализирана работа.

Така доброволческото участие не заменя специализираната работа по възстановяването на езерата, а я допълва – с дейности, в които гражданите могат безопасно и организирано да помогнат на място.

♦ Всеки квартал може да бъде част от есенното почистване

Всяко събитие в кварталите ще има местен координатор, който да организира участниците и да координира дейностите на място. Това може да бъде гражданин, гражданска организация или квартална общност, които са поели инициативата за конкретна локация в техния квартал.

Местният координатор ще може да регистрира свое събитие на сайта на инициативата, като посочи локация и повече информация, а след това покани свои съседи, приятели или колеги да се присъединят.

Гражданите, които искат да участват като доброволци, могат да изберат някое от вече регистрираните събития, публикувани на сайта, и да се присъединят към групата на терен.

За почистването на Езерата на Южен парк са създадени специални доброволчески събития в сайта. Можете да научите повече за тях и да се запишете за участие на 10 октомври, 11 октомври и 17 октомври.

♦ Какво е важно да знаем

Есенното почистване е насочено към външните споделени пространства – събиране на отпадъци и оборка на терените. По време на инициативата не се режат и кастрят дървета и храсти, с изключение на събитието в Южен парк. При наличие на клони и растителни отпадъци те се събират отделно и се оставят на определените за това места.

Инициативата не включва и не предполага почистване на мазета, гаражи и тавани, както и събиране на строителни, едрогабаритни, текстилни, опасни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Редактор: Габриела Павлова