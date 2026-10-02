Прокуратурата поиска Лена Бориславова да бъде призната за виновна, като оспори оправдателната ѝ присъда пред Софийския градски съд. Защитата, от своя страна, настоя решението на първата инстанция да бъде потвърдено.

Софийският градски съд разгледа протеста на държавното обвинение срещу оправдателната присъда и ще обяви решението си в законовия срок.

Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на Лена Бориславова

Бориславова беше оправдана от Софийския районен съд на 18 ноември 2025 г. по делото за използване на неистински частни документи.

Според обвинението в периода 13-14 май 2021 г. в София тя съзнателно се възползвала от два документа, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение, въпреки че подписите в действителност не били положени от тях.

Първоинстанционният съд обаче я призна за невинна. Именно срещу това решение прокуратурата е внесла протест, по който сега трябва да се произнесе Софийският градски съд.

Софийският районен съд оправда Лена Бориславова по делото „Корал”

Производството срещу Бориславова се разглежда по административнонаказателен ред. Това означава, че по делото не се търси наказателна отговорност, а евентуално налагане на административно наказание.

Редактор: Цветина Петкова