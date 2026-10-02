Синът и двете дъщери на Илиян Филипов публикуваха емоционални послания след смъртта на бизнесмена. Костадин, Николета и Александра, се обърнаха към баща си и към хората, които подкрепят семейството в тежкия момент. Чрез постове в социалните мрежи те отправят благодарност за съпричастността и описват Филипов като грижовен баща, човек, който винаги е помагал на другите, отстоявал е справедливостта и бил отдаден на семейството и работата си.

„Благодаря за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа в този изключително тежък момент за нас“, написа той. Синът на бизнесмена изрази надежда прокуратурата и съдът да довършат работата си. "Надявам се, че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват. Семейството ще продължи да пази името и делото на баща си", пише още в поста му.

„За мен ти винаги ще бъдеш моят най-голям пример, моята опора и човекът, който винаги вярваше в мен“, написа дъщерята на бизнесмена Николета. По думите ѝ баща ѝ е оставил след себе си много хора, на които е помогнал, а добрината му няма да бъде забравена.

"Постоянно мислеше, работеше, питаше, говореше… Енергията му изпълваше цялата стая, а понякога дори стадиони. Прибираше се вкъщи и от вратата споделяше за днешния казус, среща или идея. Възхищавала съм се как успява да мисли за всичко, да влиза от тема в тема, да смята като калкулатор, да намира винаги решение, и то бързо.

Освен всичко дотук, много пъти е правел грешки, или аз съм ги имала за такива. За много хора някои от решенията му невинаги са били правилни. Справедливостта е субективна. Но истината е, че умееше да те накара да повярваш в неговата справедливост. И да му простиш. И днес му прощавам", каза още тя.

Александра Филипова също публикува дълъг пост за баща си, в който говори за личния му живот извън публичния образ. „Баща ми беше извънземен. Беше недостижим“, написа Александра в Instagram. Тя разказва за неговата отдаденост към работата, за семейството и за малките моменти, които ще запази като спомен - разходките в гората, песните, които са пели заедно, и ежедневните разговори. „Яд ме е, че ми е отнет. Яд ме е, че последните му думи към мен бяха „Лека нощ, миличка, до утре“. Утре дойде. И него го няма“, пише Александра. В края на посланието си тя се сбогува с баща си с думите: „Лети високо, Тате. Време ти е да почиваш“.

Редактор: Ралица Атанасова