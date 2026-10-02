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Отворена ли е пред Лондон вратата към повторно членство в Общността
Евентуалното завръщане на Великобритания като държава членка в Европейския съюз остава неясен процес. Търси се по-голямо сближаване, но то е в посока на търговията. Това коментира в ефира на „Твоят ден” председателят на Управителния съвет на Асоциацията на преводачите Мариана Хил. По думите ѝ първата тема на британското управление в момента е да стане отново по-близко с общия митнически съюз.
Хил подчерта, че в договорите на ЕС няма изрично разписан механизъм, по който държава, напуснала Съюза, да може да възстанови членството си. „Много далеч от истината е да се вълнуваме отново Лондон да бъде представен и в Европейския парламент, и в Европейската комисия”, посочи тя.
Великобритания разглежда варианти за връщане в Европейския съюз
Тя отбеляза още, че в британското общество продължава да има разделение по темата за Brexit. Според нея нагласите за по-тесни отношения с ЕС са се засилили, но само по някои въпроси.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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