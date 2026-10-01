Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) приветства изтеглянето на американските сили от Ирак и го определи като историческа победа и началото на „изгонването“ на Вашингтон от региона и от мюсюлманския свят, предаде ДПА.

Изтеглянето на американските сили е „значимо историческо събитие и невероятно постижение на оста на съпротивата“, пише в изявление на КГИР, разпространено днес от иранската новинарска агенция Тасним.

Пентагонът вчера заяви, че последните останали в Ирак американски военнослужещи вече са напуснали страната. С това се сложи край на продължилото повече от две десетилетия военно присъствие на САЩ в Ирак.

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Американците и техните съюзници нахлуха в Ирак през 2003 г. и свалиха от власт Саддам Хюсеин. По-късно силите на САЩ изиграха голяма роля в сраженията срещу терористичната групировка „Ислямска държава“.

Иракският премиер Али аз Зайди определи изтеглянето на САЩ като „нова фаза“ и добави, че тази стъпка означава, че страната му вече е придобила пълен суверенитет.

Зайди също така обяви, че от днес, 1 октомври, започва изпълнението на план за поставяне под държавен контрол на всички оръжия и военно оборудване на територията на Ирак. По думите му този процес трябва да приключи до 30 юни 2027 г.

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Подкрепяните от Иран милиции, които действат на територията на Ирак, трябваше да бъдат разоръжени и интегрирани в държавния апарат за сигурност успоредно с изтеглянето на САЩ. Някои от най-влиятелните въоръжени групировки в страната, обаче, все още отказват да сложат оръжие.

Техеран отдавна се противопоставя на американското военно присъствие в Ирак и създаде близки връзки с шиитските милиции в страната, включвайки ги към т. нар. ос на съпротивата срещу САЩ и Израел.

Редактор: Цвета Лазаркова