От 1 октомври здравните инспектори в цялата страна работят с изцяло обновена електронна система, която трябва да ускори проверките и да въведе еднакви правила при контрола на сходни обекти. Промените засягат над 1800 инспектори във всички 28 области, съобщиха от „Информационно обслужване“.

Новата Система за национален здравен контрол позволява на служителите на регионалните здравни инспекции да проверяват на едно място цялата налична информация за даден обект. Те могат да видят кога е бил проверяван преди, какви нарушения са установени, какви предписания са издадени и какви последващи мерки са предприети.

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Инспекторите вече могат да работят със системата и през мобилни устройства директно на мястото на проверката. Въведената информация става достъпна и за останалите упълномощени служители в съответната РЗИ. Целта е да се намали повторното въвеждане на едни и същи данни и да се улесни обменът на информация между проверяващите и администрацията. Една от основните промени е въвеждането на общи критерии за обекти от една и съща категория. Инспекторите ще използват електронни контролни карти с конкретни въпроси според вида на проверявания обект или продукт.

В тях ще се отбелязва кои изисквания се отнасят за конкретния случай и дали са изпълнени. Резултатите ще се пазят към досието на всяка проверка, което ще позволява да се проследи дали установените проблеми са отстранени.

Платформата автоматично получава информация от регистрите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Така данните няма да трябва да се въвеждат повторно, а рискът от различна информация в отделните системи се намалява.

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Разширява се и кръгът на обектите и дейностите, за които могат да бъдат регистрирани проверки. Сред тях са аптеки, лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, служби по трудова медицина, фирми и лица, извършващи дезинфекция, дезинсекция и дератизация, както и производители на бутилирани минерални, изворни и трапезни води.

Промени има и в публичната част на системата. Регистрите на обектите с обществено предназначение вече са организирани по области, за да може гражданите по-лесно да намират и преглеждат информацията за вписаните обекти.

Засилена е и защитата на служебните данни. Достъпът е с двуфакторна автентикация, а правата на всеки потребител зависят от неговите служебни отговорности. Системата съхранява и подробна история на извършените действия и промените в информацията.

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Мащабът на платформата обхваща над 200 000 обекта с обществено предназначение, разпределени в повече от 700 групи, както и информация за 39 000 лечебни заведения. Данните за лечебните заведения заедно с историята на направените промени надхвърлят 1,5 млн. записа. В новата система са прехвърлени и над 600 000 проверки от предишната платформа за здравен контрол. Заедно с историята им те представляват повече от 2,8 млн. записа.

Редактор: Цветина Петкова