Мобилни лекарски кабинети вече трета година обикалят малките населени места в община Велико Търново и осигуряват безплатни медицински прегледи на възрастни хора. Инициативата е част от общинска здравна програма и вече обхваща около 5000 жители от 33 населени места.

В пенсионерския клуб в село Самоводене медицински екипи редовно измерват основни здравни показатели – кръвно налягане, кръвна захар, сатурация и сърдечна дейност. 75-годишната Йорданка Иванова първоначално била скептична към инициативата. След първия си преглед обаче променила мнението си. „Най-напред, когато дойде екипът, аз дойдох с малко недоверие. Направих си изследването, дадох урина и ми показа кръв в урината. Аз казах: „Това е невъзможно, защото нищо не ме болеше“. След пет дни обаче изхвърлих камък от бъбрека и оттогава винаги, когато дойде екипът, идвам“, разказва тя.

От началото на годината до края на август са извършени над 1000 прегледа в 17 населени места в общината. Най-често от услугата се възползват хора на възраст между 65 и 85 години.

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„Основните ни инвестиции са насочени към превенция на социално значимите заболявания. По желание на хората и със съдействието на кметовете и кметските наместници изследваме основни здравни показатели“, обясни директорът на Дирекция „Социални политики“ в Община Велико ТърновоРосица Димитрова.

Предвижда се дейността на мобилните екипи да бъде разширена с измерване и на други жизнени показатели чрез мобилна апаратура.

Интересът към прегледите в малките населени места остава висок. По думите на кмета на Самоводене Валентин Къндев хората всеки месец се интересуват кога ще бъде следващото посещение и какви изследвания ще могат да направят.

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