Снимка: БТА
Още девет души попадат под ударите на закона за подкрепа на агресивната политика на Русия спрямо Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия си прессекретар Юлия Мендел, обвинявайки нея и още девет души в разпространение на руска пропаганда и в подкрепа на агресивната политика на Русия спрямо Украйна.
Мендел, която бе първият прессекретар на Зеленски и работеше с него от вспътването му в длъжност от 2019 до 2021 г.- преди пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., реагира с публикация в социалната мрежа Facebook. В нея бе заявено, че налагането на санкции на украински граждани е противоконституционно. Тя не коментира конкретните обвинения.
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Бившият говорител на украинския президент е давала интервюта, в които критикува действията на Зеленски от миналата година насам, когато много хора най-близкото му обкръжение се оказаха замесени в корупционни скандали. Санкциите срещу Мендел, обявени от държавния глава с указ, ще бъдат в сила за срок от 10 години и включват замразяване на авоари и търговски ограничения, се посочва в документа. Това е необичайна мярка спрямо бивш служител на президентството, макар че по подобен начин се е действало срещу политически фигури.
Миналата година Украйна наложи санкции на бившия президент и опозиционер Петро Порошенко, включващи замразяване на активи и забрана за изнасяне на капитали от страната, от съображения, свързани с "националната сигурност".
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С днешния указ на Зеленски "се налагат ограничения на 10 руски и украински граждани, които разпространяват дезинформация и руска пропаганда и подкрепят агресивната политика на Русия спрямо Украйна. Юлия Мендел е сред санкционираните лица“, се отбелязва в изявление на президентството на Украйна.Редактор: Станимира Шикова
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