13-годишната дъщеря на американския актьор Чад Лоу и продуцента Ким Пейнтър - Фиона Хеплър Лоу, е починала. Семейството съобщи трагичната новина в изявление пред списание People.

„Съкрушени сме от загубата на нашата обична Фиона“, споделят близките ѝ. Те описват момичето като любящо, умно и креативно, което обичало да танцува. „Сестрите ѝ я обожаваха, а родителите ѝ я обичаха безкрайно. Всъщност тя беше светлината в живота ни“, се казва още в изявлението.

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A LIFE GONE TOO SOON



Fiona Lowe, the daughter of Pretty Little Liars actor Chad Lowe, has died at age 13. READ: https://t.co/OEzx6P0bSm pic.twitter.com/i9wicAD8Bv — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) October 2, 2026

Семейството не съобщава конкретни подробности за обстоятелствата около смъртта на Фиона. В посланието си близките ѝ призовават да бъдат уважени личното им пространство и скръбта им в този тежък момент. „Загубата ѝ е опустошителна за цялото ни семейство и молим за молитви и уединение“, заявяват те.

В края на изявлението семейството отправя и призив към хората, които преминават през психични затруднения, да потърсят помощ. В съобщението обаче не се посочва причина за смъртта на момичето.

Чад Лоу и Ким Пейнтър посрещат Фиона на 16 ноември 2012 г. Тя е втората от трите им дъщери. Най-голямата - Мейбъл Пейнтър, е на 17 години, а най-малката - Никси Барбара, е на 10.

Само година по-рано Чад Лоу отбеляза в социалните мрежи навлизането на Фиона в тийнейджърските години. 58-годишният Чад Лоу е актьор и по-малкият брат на холивудската звезда Роб Лоу. Той е познат с участията си в редица телевизионни продукции и филми, а през 1993 г. печели награда „Еми“ за ролята си в сериала „Животът продължава“.

Редактор: Цветина Петкова