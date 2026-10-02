Какви са стратегиите на основните претенденти на президентските избори и към кои избиратели ще се обърнат? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” финансистът Левон Хампарцумян, който е член на Инициативния комитет зад Андрей Гюров, и главният икономист на КНСБ Любослав Костов, който е член на Инициативния комитет на Илияна Йотова.

„Има природни закони, които предполагат смяна на поколенията. Гюров е представител на следващото поколение, той е добре образован, знае езици. Като министър-председател показа как би могла да се управлява България, показа добри качества”, заяви Хампарцумян.

Какви качества отличават Гюров и Йотова в битката за „Дондуков“ 2

„За мен, когато говорим за „Дондуков 2”, категорично опитът трябва да е на първо място. Писна ми от експерименти”, каза Костов. „Йотова има устойчив път на развитие последните 30 години и това е нещо предвидимо, тя може да е най-добрият гарант за социалния мир. „Дондуков”2 не трябва да се управлява от икономисти и банкери, а от обединители”, каза Костов.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампанията

„Аз не искам корпоративният свят да влезе в „Дондуков“ 2 и да бъде обединител на нацията. Аз не искам да наложим корпоративна култура до герба”, каза Любослав Костов.

„Мисля, че и в корпоративния свят, и в политиката някой, като докара нещата до под кривата круша, подлежи на смяна. И този опит, който има, е важен, но вече не е адекватен за новия свят”, отговори Левон Хампарцумян.

Андрей Гюров и Георги Кандев откриха предизборната си кампанията

Още гледайте във видеото

Редактор: Ина Григорова