47-годишен мъж е обвинен, след като е бил заловен да шофира с 3,21 промила алкохол в София. Той вече е осъждан три пъти за същото престъпление и е изтърпявал ефективни присъди, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства на 30 септември мъжът с инициали М.Т. управлявал автомобил по столичния булевард „Черни връх“. Проверка с дрегер отчела 3,21 промила алкохол. Впоследствие водачът отказал да даде проба за изследване в болница.

Задържаха мъж, шофирал с над 3 промила алкохол по столичен булевард

Срещу него е образувано досъдебно производство. При доказване на вината законът предвижда от 1 до 5 години затвор и глоба между 2000 и 10 000 лева.

От прокуратурата уточняват, че 47-годишният мъж има три предишни присъди за идентични деяния, по които е изтърпявал ефективни наказания. Последната присъда е влязла в сила през 2023 г. Заради опасността да извърши ново престъпление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. В петък наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане мъжът да остане за постоянно в ареста.

Редактор: Цветина Петкова