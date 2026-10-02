Опозицията отправи остри критики към правителството по време на парламентарния контрол в петък. Очаквано най-много въпроси имаше към премиера Румен Радев и към министъра на финансите Гълъб Донев. Напрежението се повиши по темите за мантинелите, полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, домашната ракия и ремонта на паметника „Шипка“.

От трибуната на Народното събрание Румен Радев обяви, че има доказателства и 36 фактури във връзка с полетите на Пеевски. Той, от своя страна, излезе в кулоарите и заяви, че иска да му покажат въпросните фактури и ако го направят, той е готов да подаде оставка като лидер на партията. В противен случай призова премиера Румен Радев да подаде оставка или да уволни министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Румен Радев за полетите на Пеевски: Службите в Малта ни дадоха 36 фактури за 5 млн. евро

От ДПС отново повдигнаха темата за отмененото изслушване на вътрешния министър по темата за мантинелите и полетите на Делян Пеевски.

„Някой в последния момент звънна на Михаела Доцова и залата подмени тази тема. Към днешна дата каква част от договорите за обществени поръчки, индексирани по тази методика, още не са разплатени, по-малко разплатени ли са, или повече разплатени? Това е в контекста на изнесената вчера информация за честите пътувания в ловните полета на една от фирмите на Ники Мантинелата на съветник на правителството на господин Радев", каза Хамид Хамид от ДПС.

Пеевски: Ако покажат 36 фактури за мои полети, платени от фирма, подавам оставка като лидер на ДПС

„Нормално беше тогава, при инфлацията след COVID, да бъде изработена методика, която да отрази цените”, отговори Гълъб Донев.

Тук се включи и премиерът Румен Радев, който даде пояснения за полетите на лидера на ДПС.

„Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила. Специално в нашата партия не сме „владетелите на ловните полета". Там има друга история, но тя е за булевардни романи", каза министър-председателят.

„36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма „Спектрум“, която цитират, е невъзможно да съществуват. Ако Радев има 36 фактури за платени мои полети от фирма „Спектрум“, аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако не – той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев“, заяви Пеевски.

Напрежението повиши и темата за санкциите за домашната ракия .

„Тук трябва да декларирам конфликт на интереси, тъй като по линия на баща ми родът е от Троянския край – имам домашна троянска ракия в мазето", каза Божидар Божанов от „Демократична България”.

„От няколко дни казах, че текстът ще бъде редактиран", отговори Гълъб Донев.

От „Възраждане“ пък настояха за отговори за ремонта на Паметника на Свободата.

„Вчера на прохода Шипка и на Паметника на Свободата „Шипка“ имаше справедлив протест. Причината за протеста беше изтърбушването на Паметника на Свободата, финансирано, господин Радев, от вашето правителство“, каза Ангел Янчев.

„Това, което вие наричате изтърбушване, е грижливо премахване на всички стълбищни и облицовъчни плочи“, отговори Радев.

На финала управляващите обобщиха: „Кратко след първия тур разбрахме, че няма да пипат ракията. Господин Божанов, имам среща с Асоциацията на казанджиите в понеделник – заповядайте за по едно „Наздраве“. Може да присъединим и господин Хамид. Във вторник го уверявам, че ще предложим до следващата седмица изслушване за полетите и за мантинелите", каза Петър Витанов от „Прогресивна България".

