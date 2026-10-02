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Според експерти този акт изпраща силни дипломатически послания към Скопие
Решението на България да не отправя официална покана към Северна Македония за церемонията по приемането на тленните останки на цар Самуил предизвика остри реакции от Скопие. В ефира на „Твоят ден“ бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и журналистът Любчо Нешков коментираха международния прочит на историческото събитие.
Според Керемедчиев решението на Гърция да върне останките е силно дипломатическо послание. „Не мога да не изразя своето възхищение от умението на гръцката дипломация. Наистина те успяват в много точен момент, разбира се и съгласувано с България, да отправят много силни послания точно когато трябва това да се случва“, коментира той. По думите му демонстрирането на единство между София и Атина е особено важно на фона на отношенията на Скопие с ЕС. Керемедчиев посочи още, че Северна Македония трябва да обясни на гражданите си, които продължават да подкрепят европейската интеграция, защо този път не върви.
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Любчо Нешков определи като притеснителна секретността около процеса по връщането на останките. „Това нещо за мене е абсолютно недопустимо и нелогично. Българското общество има право“, каза той. Нешков подчерта, че историческият факт не трябва да се превръща в инструмент за политическо противопоставяне. „Абсолютно недопустимо е този исторически факт, пренасянето на мощите на цар Самуил, да се използва за политически цели, да се допускат трети страни да се намесват, да се създава напрежение между България и Македония. Това е абсолютно опасно за двустранните ни отношения“, заяви журналистът.
В същото време Нешков постави отношенията със Северна Македония в по-широк регионален контекст. Според него „ако ние разглеждаме Македония като нещо на 100% абсолютно независимо, тогава ние никога няма да намерим решението на проблемите, които съществуват в момента“. Керемедчиев също заяви, че Скопие е избрало свой път и постави въпроса как управляващите ще обяснят на част от македонското общество, което подкрепя европейската интеграция, защо този път не се развива.
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Керемедчиев подчерта, че България разполага с механизми да защитава националния си интерес в процеса на европейска интеграция на Северна Македония. По думите му връщането на тленните останки на цар Самуил е историческо събитие, което показва и силната позиция на България и Гърция по темата.
Целия разговор вижте във видеотоРедактор: Ралица Атанасова
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