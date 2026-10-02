Решението на България да не отправя официална покана към Северна Македония за церемонията по приемането на тленните останки на цар Самуил предизвика остри реакции от Скопие. В ефира на „Твоят ден“ бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и журналистът Любчо Нешков коментираха международния прочит на историческото събитие.

Според Керемедчиев решението на Гърция да върне останките е силно дипломатическо послание. „Не мога да не изразя своето възхищение от умението на гръцката дипломация. Наистина те успяват в много точен момент, разбира се и съгласувано с България, да отправят много силни послания точно когато трябва това да се случва“, коментира той. По думите му демонстрирането на единство между София и Атина е особено важно на фона на отношенията на Скопие с ЕС. Керемедчиев посочи още, че Северна Македония трябва да обясни на гражданите си, които продължават да подкрепят европейската интеграция, защо този път не върви.

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Любчо Нешков определи като притеснителна секретността около процеса по връщането на останките. „Това нещо за мене е абсолютно недопустимо и нелогично. Българското общество има право“, каза той. Нешков подчерта, че историческият факт не трябва да се превръща в инструмент за политическо противопоставяне. „Абсолютно недопустимо е този исторически факт, пренасянето на мощите на цар Самуил, да се използва за политически цели, да се допускат трети страни да се намесват, да се създава напрежение между България и Македония. Това е абсолютно опасно за двустранните ни отношения“, заяви журналистът.

В същото време Нешков постави отношенията със Северна Македония в по-широк регионален контекст. Според него „ако ние разглеждаме Македония като нещо на 100% абсолютно независимо, тогава ние никога няма да намерим решението на проблемите, които съществуват в момента“. Керемедчиев също заяви, че Скопие е избрало свой път и постави въпроса как управляващите ще обяснят на част от македонското общество, което подкрепя европейската интеграция, защо този път не се развива.

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Керемедчиев подчерта, че България разполага с механизми да защитава националния си интерес в процеса на европейска интеграция на Северна Македония. По думите му връщането на тленните останки на цар Самуил е историческо събитие, което показва и силната позиция на България и Гърция по темата.

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Редактор: Ралица Атанасова