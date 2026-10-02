Общо петима миньори са загинали след срутването на галерия във въглищна мина в района на турския град Сома в четвъртък. Две от телата са намерени снощи, а останалите три са открити от спасителните екипи рано тази сутрин.

Други двама миньори, които били под земята по време на срутването, успели да излязат и са настанени в болница. Единият от пострадалите вече е изписан, а другият е оставен за лечение, но без опасност за живота.

Петима миньори са блокирани след срутване във въглищна мина в Турция

В спасителната операция, ръководена от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), са се включили 756 души и 76 превозни средства. По информация на „Хаберлер” при действията е използван специален подземен апарат за разчистване на отломки М5, доставен от областната дирекция на AFAD в Измир.

Към момента се съобщава, че в мината няма други затрупани работници. По нареждане на републиканската прокуратура в Маниса е започнало разследване за причините за аварията.

Градчето Сома е стратегически важен център на въгледобива и енергетиката на Турция, където по статистически данни се добиват около 22 процента от въглищата в страната. Районът помни трагедията от май 2014 г. – най-смъртоносният инцидент в историята на турския въгледобив, при който загинаха 301 миньори.

Редактор: Мария Барабашка