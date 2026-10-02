Едно малко момче има нужда от шанс, който може да промени целия му живот. Иван е само на година и девет месеца, а семейството му вече води най-трудната си битка – да събере необходимите средства за неговото лечение и терапии.

Първите шест месеца от живота на малкия Иван от Вършец са изпълнени с усмивки и мечти. Бащата Рангел Аспарухов споделя, че когато детето станало на шест месеца са забелязали, че не може да протяга ръцете си, да играе с играчки и да седи. Тогава започват изследванията, прегледите и тревогата. Диагнозата е тежка детска церебрална парализа, микроцефалия, спастична пареза и епилепсия.

„Това е голяма болка за един родител, това са изгубени мечти”, казва още бащата.

А с всеки изминал ден родителите виждат колко трудно става за Иван да прави това, което за другите деца е естествено. Майката Ванеса казва, че детето не може да говори.

„Мечтаем за думите мама и тате”, споделя още бащата.

Надежда идва от болница в Турция, където предлагат лечение със стволови клетки, рехабилитация и терапии. Сумата е 130 хиляди евро, тя е непосилна за семейството. “Дори най-малкото дарение е крачка за нас”, казва още бащата.

Всеки ден за Иван е битка и крачка назад. Затова час по-скоро лечението трябва да започне, казват родителите.