Българите масово използват високорискови антибиотици. Какви са причините и какви са рисковете за здравето ни? Темата коментира председателят на Българската асоциация „Единно здраве” д-р Драгомир Иванов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според д-р Иванов решението не може да бъде търсено само в пациентите, лекарите или Министерството на здравеопазването.

„Данните от последните проучвания от 2022-2023 г. показват, че имаме проблем по отношение на консумацията на антибиотици”, каза той. В извънболничната помощ за 2025 г. са употребени средно 855 опаковки на 1000 души у нас, като в някои региони стойностите са между 500 и 600 опаковки.

Според д-р Иванов числата не трябва да се разглеждат като сензация. „Като цяло през 2024 г., след въвеждането на регламентираното закупуване на антибиотици само с рецепта от лекар, се наблюдава позитивна тенденция и развитие на този процес”, смята експертът.

Антибиотична резистентност: Предизвикателства и терапии

По думите му разликата между броя рецепти и продадените опаковки също не означава непременно наличие на проблем. „Тук гледаме абсолютния брой опаковки. Впоследствие предстои да направим детерминирани дневни дози”, обясни председателят на Българската асоциация „Единно здраве”.

Той посочи, че една рецепта може да включва повече от една опаковка, в зависимост от необходимото лечение. Според д-р Иванов основната цел е да се проследи употребата на различните групи антибиотици и да се търси общо решение на проблема с резистентността.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова